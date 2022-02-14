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السياسية

سيول وواشنطن وطوكيو تدين اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية وتدعو للحوار

Write: 2022-02-14 10:41:30

سيول وواشنطن وطوكيو تدين اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية وتدعو للحوار

Photo : YONHAP News

ندد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، وحثوا بيونغ يانغ على وقف الاستفزازات والدخول في الحوار.
ووجه هذه الدعوة وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" ووزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" ووزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" في بيان مشترك بعد أن أجروا محادثات ثلاثية في هاواي أول من أمس السبت.
وقال البيان إن الدول الثلاث تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، وتعبر عن القلق العميق من الطبيعة المزعزعة للاستقرار لهذه الإجراءات.
ودعا البيان إلى التنفيذ الكامل من قبل المجتمع الدولي لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بكوريا الشمالية، كما طالب كوريا الشمالية بوقف أنشطتها غير القانونية والدخول في حوار بدلا من ذلك.
كما شدد البيان على أن الدول الثلاث ليست لديها أي نوايا عدائية تجاه بيونغ يانغ، كما شدد على استمرار الاستعداد للحوار مع بيونغ يانغ دون أي شروط مسبقة.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد وزراء الخارجية الثلاثة مجددا على التعاون الوثيق بين بلدانهم من أجل تحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإحلال السلام الدائم في المنطقة.
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