إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 50 ألفا لليوم الخامس

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 50 ألفا لليوم الخامس على التوالي بسبب تصاعد انتشار المتحور "أوميكرون".وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 54 ألفا و619 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في كوريا إلى مليون و405 آلاف و246 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كان هناك 54 ألفا و513 حالة محلية المصدر، منها 15 ألفا و866 إصابة في مقاطعة كيونغ كي، و11 ألفا و595 إصابة في سيول، و3 آلاف و576 إصابة في مدينة إنتشون، بينما تم اكتشاف 106 حالات لدى الوافدين من الخارج.وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون علاجا في منازلهم 232 ألفا و86 شخصا، وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 18 شخصا، ليرتفع إجمالي عددهم إلى 306 أشخاص.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 7 آلاف و102 حالة وفاة حتى الآن.