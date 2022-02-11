الحملة الانتخابية الرسمية للانتخابات الرئاسية القادمة تنطلق غدا

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من المقرر أن تنطلق بشكل رسمي غدا الثلاثاء، الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم التاسع من شهر مارس القادم.وأعلنت اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات اليوم الاثنين أن الحملة الانتخابية الرسمية ستبدأ في منتصف ليلة اليوم وتستمر حتى منتصف ليلة الثامن من مارس.وخلال الفترة المذكورة، ستتمكن الأحزاب السياسية ومرشحوها من إلقاء خطابات في الأماكن العامة باستخدام المركبات ومكبرات الصوت، وسيُسمح لهم أيضا بوضع لافتات انتخابية في الشوارع.وقد سجل المرشحون الرئاسيون من الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية لخوض السباق الرئاسي، بمن فيهم "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم، و"يون صوك يول" مرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، و"آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض الصغير، و"شيم سانغ جونغ" مرشحة حزب العدالة المعارض الصغير.