وزير الخارجية الكوري يشدد على الوعي التاريخي الصحيح لتنمية العلاقات بين سيول وطوكيو

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عقد وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" أول من أمس السبت الماضي في هاواي مباحثات ثنائية مع نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" على هامش الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، حيث تبادل معه الآراء حول القضايا الرئيسية بين البلدين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والياباني منذ تنصيب الوزير الياباني "هاياشي"، كما تعد أول مباحثات رفيعة المستوى بين البلدين منذ أن حاولت اليابان إدراج منجم "سادو" ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزير الكوري "جونغ" شدد خلال لقائه مع نظيره الياباني "هاياشي" على أن الوعي التاريخي الصحيح هو أساس جذري لتنمية العلاقات بين سيول وطوكيو نحو المستقبل.وفي هذا السياق، قدم الوزير الكوري "جونغ" شرحا للجانب الياباني عن موقف الحكومة الكورية من جديد بشأن قيام الحكم الاستعماري الياباني بإجبار الكوريين على العمل القسري وإجبار نساء كوريات على الاسترقاق الجنسي خلال الحرب العالمية الثانية.ودعا الوزير "جونغ" نظيره الياباني "هاياشي" إلى إجراء مباحثات بين السلطات الدبلوماسية الكورية واليابانية ليتم من خلالها إيجاد حلول لضحايا تلك القضايا التاريخية.كما نقل "جونغ" أسف واحتجاج الحكومة الكورية على محاولة اليابان إدراج منجم "سادو ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، دون أن توضح ممارساتها المتمثلة في إجبار كوريين على العمل فيه.