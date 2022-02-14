بدء التطعيم بلقاح نوفافاكس في كوريا اليوم الاثنين

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ستبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية في عمليات التطعيم بلقاح شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "نوفافاكس" اعتبارا من اليوم الاثنين، بحيث يتم أولا تطعيم المجموعات عالية الخطورة وغير المطعمة.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، سيتم إعطاء اللقاح للبالغين الذين لم يتلقوا لقاحات بعد والمجموعات المعرضة للخطر مثل المرضى في المستشفيات والأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة. وسوف يكون هذا اللقاح القائم على البروتين متاحا أيضا لعامة الناس، والذين يمكنهم حجز لقاحات متبقية من خلال تطبيقات الهاتف الذكي حتى يوم 6 مارس القادم.واعتبارا من يوم الاثنين القادم، سيمكن لعامة الناس إجراء الحجوزات من خلال موقع حجز التطعيمات ضد كورونا: ncvr.kdca.go.kr، كما سيمكن أيضا استخدام لقاح نوفافاكس كجرعة معززة لأولئك الذين تلقوا لقاحات أسترازينيكا أو فايزر أو موديرنا أو يانسن، كتحصين أساسي لهم إذا كانت هناك أسباب طبية مناسبة.ومن المقرر أن يعقد فريق العمل مؤتمرا صحفيا في الساعة 2:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين للإعلان عن تفاصيل خطة توزيع الجرعة الرابعة.