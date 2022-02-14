يون صوك يول يلتزم الحذر إزاء اقتراح آن تشول سو بتوحيد الترشيح

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أصدر المرشح الرئاسي "يون صوك يول" من حزب "قوة الشعب" المعارض الكبير ردا حذرا على اقتراح منافسه "آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض الصغير، بشأن توحيد مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسة المقرر لها يوم 9 مارس القادم.وكان مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن" قد اقترح رسميا تقديم مرشح رئاسي واحد من الحزبين، أمس الأحد، في محاولة لضمان فوز ساحق على الحزب الديمقراطي الحاكم. وطرح "آن" فكرة إجراء انتخابات أولية بينه وبين "يون" على أساس استطلاعات الرأي العام. وقيّم "يون" هذا الاقتراح بشكل إيجابي، لكنه أعطى استجابة فاترة لمفهوم استخدام استطلاعات الرأي العامة.وقال "يون" للصحفيين إنه سيدرس الاقتراح. وقال "لي يانغ سو" المتحدث باسم لجنة الحملة الانتخابية في حزب "قوة الشعب" في بيان إنه مع وجود فجوة كبيرة بين تصنيفات "يون" و"آن" في استطلاعات الرأي، فإن الانتخابات التمهيدية بين مرشحي أحزاب المعارضة قد تخلق انقساما بين كتلة المعارضة وتصب في صالح مرشح الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ".