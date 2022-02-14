الأجانب يبيعون بـ1,6 تريليون وون من الأسهم الكورية في يناير

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قام المستثمرون الأجانب ببيع كمية ضخمة من الأسهم الكورية بلغت قيمتها أكثر من تريليون و600 مليار وون في يناير الماضي، بعد أن سجلوا صافي شراء لمدة شهرين متتاليين.ووفقا لهيئة الرقابة المالية اليوم الإثنين، باع المستثمرون الأجانب صافيا إجماليا بقيمة تريليون و670 مليار وون من الأسهم المحلية خلال الشهر الماضي. وأوضحت الهيئة أن المستثمرين الأجانب اشتروا صافي 629 مليار وون في بورصة كوسبي الرئيسية، لكنهم تخلصوا من 2,3 تريليون وون في بورصة كوسداك ذات التقنية العالية الثقيلة.وقد اشترى المستثمرون من الأمريكتين صافي إجمالي قدره 2 تريليون وون، بينما باع المستثمرون من أوربا بمقدار 2,3 تريليون وون، وآسيا بمقدار 1,3 تريليون وون.ووصلت قيمة الأسهم المحلية التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب حتى نهاية يناير إلى 722,5 تريليون وون، وهو ما يمثل 28,2% من القيمة السوقية للبورصة الكورية.