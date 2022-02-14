كوريا تمدد التحذير من السفر للخارج لمدة شهر آخر

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قررت الحكومة الكورية تمديد التحذير من السفر للخارج لمدة شهر آخر بسبب الانتشار العالمي للمتحور أوميكرون.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية أمس الأحد أن التحذير الخاص من السفر إلى جميع بلدان ومناطق العالم سيظل ساري المفعول حتى يوم 13 مارس القادم. ويعد التحذير من السفر الثالث من حيث القوة في نظام نصائح السفر المكون من أربعة مستويات، وقد صدر لأول مرة في مارس 2020، وتم تمديده شهريا مع استمرار جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.ونصحت الوزارة الأشخاص الذين يخططون للسفر إلى الخارج إما بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم. وبالنسبة لأولئك الذين هم في الخارج بالفعل، دعت الوزارة إلى التزام المزيد من اليقظة ضد العدوى بالفيروس.وتخطط الوزارة للنظر في رفع التحذير على مراحل في غضون النصف الأول من هذا العام، بما يتماشى مع وتيرة التطعيم محليا وعالميا، والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، وما يسمى باتفاقيات "فقاعة السفر" مع الدول الأخرى.