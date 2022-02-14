السياسية البرلمان الكوري يناقش مشروع قانون يسمح بالتصويت الشخصي لمرضى كورونا

من المتوقع أن يقر البرلمان الكوري مشروع قانون للسماح بالتصويت الشخصي لمرضى كورونا خلال فترة العزل الصحي، في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة كاملة بعد ظهر اليوم الاثنين للتصويت على تعديل قوانين الانتخابات، بحيث يتم السماح للمرضى المصابين بفيروس كورونا ومن هم في الحجر الصحي بالإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع على مستوى البلاد اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى 7:30 مساء في يوم الانتخابات، المقرر له 9 مارس.

وخلال الجلسة، من المتوقع أيضا أن يقدم الحزب الديمقراطي الحاكم مشروع قانون الميزانية الإضافية الذي يهدف لدعم الشركات الصغيرة المتضررة من وباء كورونا، لكن إقراره غير مرجح بسبب الخلافات مع الحكومة وأحزاب المعارضة.

وقد أجرى قادة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة مفاوضات بعد ظهر أمس الأحد، لكنهم فشلوا في تضييق الخلافات حول حجم المساعدات النقدية لاصحاب الأعمال المتضررين، حيث أصر الحزب الحاكم على منحهم خمسة ملايين وون، بينما رأت الحكومة منحهم ثلاثة ملايين وون، أما حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي فقد طالب بمنح كل منهم عشرة ملايين وون.



