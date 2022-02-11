سيول تقدم مقترحات جديدة لواشنطن حول طرق التعامل مع بيونغ يانغ

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قدمت حكومة كوريا الجنوبية اقتراحات جديدة للولايات المتحدة حول كيفية إشراك كوريا الشمالية في الحوار.جاء ذلك في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكين"، والمحادثات الثلاثية بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، في هاواي أول من أمس السبت، وسط التوتر المتصاعد في منطقة شمال شرق آسيا بعد سلسلة اختبارات الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا.وبعد المحادثات، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في سيول للصحفيين بأن وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريا محادثات صريحة ومتعمقة بشأن القضايا التي تواجه شبه الجزيرة الكورية، والتي نوقشت أيضا في الاجتماع الثلاثي.وأضاف المسؤول أنه خلال المحادثات الثنائية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اقترح الوزير "جونغ" عدة خيارات، واستمع الوزير الأمريكي باهتمام شديد لتلك المقترحات.ورفض المسؤول الإفصاح عن تفاصيل تلك المقترحات، لكنه وعد بالكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب بعد التشاور مع الجانب الأمريكي.