الرئيس مون يعقد اجتماعا للاستراتيجة الأمنية والاقتصادية الخارجية

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اجتماعا في مقر الرئاسة اليوم الاثنين للشؤون الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية الخارجية.وشدد الرئيس "مون" على أهمية الأمن الاقتصادي، داعيا الوزراء المشاركين إلى اتخاذ التدابير الشاملة لمواجهة المشاكل في سلاسل التوريد العالمية.كما طالبهم بوضع استراتيجية لتقليل تأثيرات أزمة أوكرانيا السلبية على الاقتصاد الكوري، من خلال مواجهة حالة عدم اليقين في السوق المالية وسوق صرف النقد الأجنبي في البلاد.وترى الحكومة الكورية أن تأثيرات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الكوري ستكون محدودة، لأن حجم التجارة الكورية مع روسيا وأوكرانيا ليس كبيرا، لكنها تشعر بالقلق في الوقت نفسه من احتمال تعرض الاقتصاد الكوري لتأثيرات سلبية، خاصة بشأن سلاسل التوريد والتمويل والاقتصاد الحقيقي، إذا تفاقم الوضع في أوكرانيا.وقد تم تأسيس اجتماع الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية الخارجية على المستوى الوزاري في العام الماضي كهيئة استشارية لفحص القضايا التي تتطلب اعتبارات اقتصادية وأمنية شاملة عن كثب، مثل الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وانتشار التضخم.