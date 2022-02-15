الاستعداد لحملة تطعيم بالجرعة الرابعة بعد الانخفاض الكبير في فعالية اللقاح المعزز

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قالت الحكومة الكورية إن التراجع السريع في فعالية الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا دفعتها إلى اتخاذ قرار بإطلاق جولة رابعة من التطعيم بسرعة. ونقل فريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم ضد كورونا هذا الموقف أمس الاثنين، حيث قال إن فعالية الطلقات التعزيزية الأولى في مرضى دور رعاية المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما قد تبددت بمقدار النصف أو أكثر بعد مرور 12 أسبوعا من تطعيمهم. ووفقا للسلطات الصحية، زادت الجرعة الثالثة من اللقاح من مستوى الأجسام المضادة حتى الأسبوع التاسع أو العاشر، لكنه انخفض إلى النصف بدءا من الأسبوع الثاني عشر بالنسبة للمتحور دلتا، وإلى الثلث بالنسبة للمتحور أوميكرون. وتعد هذه النتائج مماثلة لنتائج دراسات أجريت في المملكة المتحدة، أظهرت أن فعالية جرعات اللقاح الثالثة في منع أوميكرون بدأت في الانخفاض بعد ثلاثة أشهر، وانخفضت إلى حوالي 40% من المستويات الأولية بعد 15 أسبوعا. وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت أمس عن قرار بإعطاء جرعة رابعة من اللقاحات لحوالي مليون و800 ألف شخص، بمن في ذلك المرضى والعاملون في دور رعاية المسنين، وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. وتصنف السلطات الصحية مجموعتين هما الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، أولاهما تشمل الذين تزيد أعمارهم عن 75، وتليها مجموعة الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاما.