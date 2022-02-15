بيع مجموعات الاختبار الذاتي لكورونا بـ6 آلاف وون

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تم تحديد سعر مجموعات الاختبار الذاتي لفيروس كورونا للمستهلكين عموما عند ستة آلاف وون للقطعة الواحدة، وفقا لوزارة الأدوية الكورية. وأعلنت وزارة الغذاء وسلامة الأدوية يوم أمس الاثنين عن سياسة تسعير مبدئية لوحدات اختبار المستضد السريع وسط الارتفاع في الطلب، بعد انتقال كوريا إلى نظام اختبار ومعالجة مصمم خصيصا للمتحور أوميكرون، من المقرر أن يستمر حتى يوم 5 مارس القادم. وسوف يتم تطبيق خطة التسعير تلك على المبيعات بكميات كبيرة، فيما يزيد عن 20 قطعة من قبل الصيدليات أو المتاجر، وعلى المبيعات عبر قنوات البيع بالتجزئة للجمهور. ولن يتم تطبيقها على الحزم الموزعة مبدئيا المكونة من مجموعة اختبار واحدة، أو اثنتين، أو خمسة. وقد وقعت الوزارة اتفاقيات مع سبع علامات تجارية رئيسية للمتاجر الصغيرة للامتثال لهذه الإجراءات التي تهدف إلى استقرار توزيع وأسعار مجموعات الاختبار الذاتي، وطلبت التعاون من قبل جمعية الأدوية الكورية. ومن المقرر تسليم هذه المجموعات إلى حوالي 30 ألفا من سلاسل المتاجر الصغيرة "سي يو" وجي إس 25" بدءا من الغد الأربعاء، وتسليم جميع المتاجر الأخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.