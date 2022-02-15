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تم إلغاء مناظرة تلفزيونية ثالثة بين المرشحين الرئاسيين الأربعة كان من المقرر إجراؤها بعد غد الخميس، حيث أبلغ حزب المعارضة الرئيسي، حزب قوة الشعب، الجهة المنظمة بأن مرشحه "يون صوك يول" لن يتمكن من المشاركة، بسبب جدول الحملة الانتخابية. وصرح النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب، "سونغ إيل جونغ"، لوكالة يونهاب أمس الاثنين بأن الحزب نقل موقفه إلى نادي الصحافة الذي يسعى لتنظيم المناظرة القادمة. وأوضح سونغ أن المرشح يون ملتزم بجدول نشاطات ضمن الحملة الانتخابية في ذلك اليوم ولا يمكنه أخذ إجازة. من جانبه، انتقد الحزب الديمقراطي الحاكم حزب قوة الشعب واتهم يون بمحاولة تجنب نقاش آخر. ويذكر أن كلا من لي جيه ميونغ مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم ويون صوك يول مرشح حزب قوة الشعب المعارض الكبير وآن تشول سو مرشح حزب الشعب المعارض الصغير وشيم سانغ جونغ مرشحة حزب العدالة التقدمي الصغير حتى الآن مناظرتين تلفزيونيتين، يومي 3 فبراير والجمعة الماضي. وبشكل منفصل، من المقرر أن يشاركوا في ثلاث مناظرات تستضيفها اللجنة الوطنية للانتخابات في أيام 21 فبراير و25 فبراير و2 مارس. وبموجب قانون الانتخابات، يجب إجراء المناظرات التلفزيونية التي يشارك فيها كبار المرشحين ثلاث مرات على الأقل خلال فترة الحملة الرسمية، التي تنطلق اليوم الثلاثاء.