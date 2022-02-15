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السياسية

انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية رسميا في كوريا

Write: 2022-02-15 10:27:46

انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية رسميا في كوريا

Photo : YONHAP News

انطلقت اليوم الثلاثاء رسميا حملات الانتخابات الرئاسية الكورية، المقرر إجراؤها يوم 9 مارس القادم.

وبدءا من اليوم، سيُسمح للمرشحين بإجراء حملاتهم الانتخابية للرئاسة وهم يرتدون أوشحة أو بطاقات أسماء أو غيرها من العلامات حتى يوم 8 مارس، أي قبل يوم واحد من الانتخابات. وخلال فترة الـ22 يوما، سيُسمح للأحزاب ومرشحيها بإلقاء خطب في الأماكن العامة باستخدام المركبات أو مكبرات الصوت ووضع اللافتات الانتخابية.

وسيُسمح أيضا للمرشحين بوضع إعلانات في الصحف والتلفزيون، وإلقاء خطب في الراديو والتلفزيون، وإطلاق إعلانات دعائية على الصفحات الرئيسية لوسائل الإعلام. وبحسب المفوضية الوطنية للانتخابات، بلغ عدد الذين سجلوا للانتخابات حتى يوم أمس الاثنين 14 مرشحا.
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