4.1% ارتفاعا في أسعار الواردات الكورية في يناير بسبب ارتفاع أسعار النفط

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ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، حيث شهدت أسعار النفط العالمية زيادة أخرى.ووفقا لبيانات صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار الواردات إلى 132,27 نقطة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 4,1% مقارنة بالشهر الأسبق. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 30,1% مقارنة بالعام الماضي، مسجلا زيادة للشهر الحادي عشر على التوالي. وانخفضت أسعار الواردات بنسبة 1% في نوفمبر، و2% في ديسمبر، لكنها انعكست في يناير مع ارتفاع أسعار النفط الخام الذي عزز أسعار الفحم والمنتجات البترولية.فقد قفز سعر خام دبي، وهو الخام القياسي بالنسبة لكوريا الجنوبية، بنسبة 14% في يناير. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الصادرات أيضا بنسبة 1,4% على أساس شهري في يناير. وسجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 23,3% في شهر يناير الماضي، لتسجل نموا للشهر الثاني عشر على التوالي.