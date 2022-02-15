الولايات المتحدة ترفع التحذير من السفر لكوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى

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قررت الولايات المتحدة رفع التحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية بدرجة ليصل إلى أعلى مستوى، بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون في كوريا. وحدد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة كوريا الجنوبية كوجهة من المستوى الرابع في نظام التحذير من السفر المكون من أربعة مستويات، بسبب المستويات "العالية جدا" من انتشار الفيروس.ووفقا لمقاييس مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن البلدان يكون لديها مستويات عدوى كورونا "عالية جدا" عندما تعلن عن إصابات تزيد عن 500 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الـ28 يوما السابقة.كما تم وضع كل من آذربيجان وبيلاروسيا وجزر القمر وسان بيير وميكلون وبولينيزيا الفرنسية ضمن أعلى فئة من التحذير من السفر. وفي تحديث منشور على موقعه على الإنترنت، نصح مركز السيطرة على الأمراض المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى هذه الوجهات والتطعيم إذا كان عليهم السفر. وأدى التحديث الأخير إلى زيادة عدد الوجهات المصنفة في المستوى الرابع إلى 137.