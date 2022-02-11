محادثات بين وزيريْ الدفاع الكوري الجنوبي والفرنسي

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أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "صوه أوك" محادثات مع نظيرته الفرنسية "فلورنس بارلي" في باريس يوم أمس الاثنين، لمناقشة التعاون الدفاعي بين البلدين وكذلك الأزمة الأوكرانية الحالية.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، التقى الوزير "صوه" بوزيرة الدفاع الفرنسية "بارلي" في اليوم الثاني من رحلته التي تستغرق يومين، حيث تحدثت الوزيرة الفرنسية خلال اللقاء عن جهود بلادها المستمرة للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما أعربت الوزيرة "بارلي" عن أملها في تعزيز تعاون بلادها مع كوريا الجنوبية، باعتبارها دولة رئيسية في المنطقة.وتبادلت الوزيرة "بارلي" بعض المعلومات الاستخباراتية الفرنسية بشأن النزاع بين أوكرانيا وروسيا، واتفق الوزيران على مواصلة التعاون في هذا الشأن. وصرحت "بارلي" بأن فرنسا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستبذل جهودا للمساهمة في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام الدائم فيها.كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وقطاعات أمنية أخرى.