رصد زلازل بالقرب من موقع التجارب النووية الكوري الشمالي ليومين متتاليين

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تم رصد زلازل بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية خلال اليومين الماضيين.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إن زلزالا بلغت قوته 2,5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب موقعا على بعد 38 كيلومترا إلى الشمال الغربي من منطقة "كيل جو" في مقاطعة شمال "هام كيونغ" في الساعة 6:25 من صباح اليوم الثلاثاء.وقدرت الهيئة عمق مركز الزلزال بحوالي 29 كيلومترا، واعتبرته ظاهرة طبيعية.وأشار التقرير إلى أنه تم رصد زلازل طبيعية بشكل متكرر في تلك المقاطعة الكورية الشمالية، التي أجرى فيها النظام الكوري الشمالي في السابق تجاربه النووية.وجاءت تلك الهزة الأرضية الأخيرة بعد زلزالين بقوة 2,3 درجة، ضربا المنطقة نفسها بعد ظهر أمس الاثنين. وقد تم الإبلاغ عن زلزال آخر قوته 3,1 درجة في المنطقة صباح يوم الجمعة الماضي.