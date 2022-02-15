المرشحون الرئاسيون يطلقون حملاتهم الانتخابية الرسمية

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مع انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية الرسمية في كوريا اليوم الثلاثاء، لم يضيع المرشحون الرئاسيون الأربعة أي وقت في محاولة لجذب الناخبين.وفي هذا السياق، أطلق "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم حملته رسمياً في منتصف الليل في برج مراقبة مرور السفن في ميناء بوسان. وتشمل جولته في المنطقة رحلات إلى كل من ديغو وديجون وسيول في اليوم الأول من فترة الحملة الرسمية التي تمتد حتى يوم 8 مارس.من جانبه سيبدأ "يون صوك يول" مرشح حزب قوة الشعب المعارض الكبير حملته بزيارة إلى مقبرة سيول الوطنية، ثم يقوم بعد ذلك بجولة تشمل كلا من ديجون وديغو وبوسان خلال الأيام الثلاثة القادمة.أما مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" فمن المقرر أن يتوجه إلى ديغو، حيث يقوم بزيارة إلى مسقط رأس الرئيس الأسبق "بارك تشونغ هي" في تلك المدينة الجنوبية.ومن ناحية أخرى، ستلتقي "شيم سانغ جونغ" مرشحة حزب العدالة التقدمي بالناخبين في مدينة إيك سان بمقاطعة شمال جولا.