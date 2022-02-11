إصابات كورونا اليومية في كوريا تزيد عن 50 ألفا لليوم السادس

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زاد عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عن 50 ألفا أمس، لليوم السادس على التوالي.وقال مركز التعامل مع الحجر الصحي اليوم إن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 57 ألفا و177 حالة طوال يوم أمس، منها 57 ألفا و12 حالة محلية المصدر، و165 حالة واردة من الخارج.وحسب المناطق، بلغ عدد الحالات في سيول 12 ألفا و402، وفي مقاطعة كيونغ كي 17 ألفا و236، وفي مدينة إنتشون 4 آلاف و904، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة الكبرى وحدها 34 ألفا و542 حالة، أي بنسبة 60.5% من إجمالي عدد الحالات في البلاد.وبالنسبة للحالات الواردة من الخارج فقد تم الكشف عن 57 حالة منها في مرحلة الحجر الصحي، بينما تم الكشف عن 108 حالات في أثناء فترة العزل الصحي.وزاد عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 8، ليبلغ 314 مريضا. يشار إلى أن هذا النوع من المرضى يسجل زيادة بالتوازي مع زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة.وزاد عدد الوفيات بـ61 وفاة خلال يوم واحد ليسجل أكبر ارتفاع منذ أن سجل 74 حالة وفاة، حيث بلغ عدد الوفيات التراكمي 7 آلاف و163، وبلغ معدل الوفيات 0.49%.وبلغ عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج في منازلهم 245 ألفا و940.