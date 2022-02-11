مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يزور كوريا الجنوبية

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صرحت وزارة الخارجية في سيول أمس بأن "توماس أوهيا كينتانا" مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية سيبدأ اليوم زيارة لكوريا الجنوبية، وسوف تستمر حتى يوم 23 من هذا الشهر، وهي السابعة منذ بدء عمله في عام 2016.ومن المقرر أن يقوم المسؤول الدولي خلال زيارته بجمع المعلومات الضرورية لإعداد تقرير سيتقدم به إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي سيعقد الشهر القادم.ومن المتوقع أيضا أن يجري مقابلات مع بعض الوزارات الكورية بما في ذلك وزارتا الخارجية والتوحيد، وعدد من الشخصيات المهمة في المجتمع المدني، كما سيقوم اليوم بزيارة مجاملة للنائب الثاني لوزير الخارجية "تشيه جونغ مون".يشار إلى أن مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية تم تخصيصه حسب قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2004، حيث يقوم بمهمة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.