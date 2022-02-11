إصدار الشهادات الجامعية الكورية بواسطة الأجهز ة المتنقلة

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سيتمكن طلاب الجامعات والخريجون في كوريا الجنوبية من الحصول على مختلف الشهادات الجامعية الخاصة بهم بواسطة الأجهزة المتنقلة.وصرحت وزارة الإدارة والأمن الكورية بأنها ستقوم بتوسيع خدمة إصدار الشهادات الجامعية الإلكترونية عبر الأجهزة المتنقلة بدءا من الغد الأربعاء.وكانت الوزارة تطبق هذا النوع من الخدمات على 20 جامعة كورية فقط حتى الآن، من بينها جامعة "ديغو" للتعليم وجامعة "بوليتيك"، إلا أنها أضافت إليها 374 جامعة محلية بما في ذلك جامعتا "كونغ جو" للتعليم و"كونكوك".وبهذا سيستطيع طلاب هذه الجامعات وخريجوها الحصول على حوالي 20 نوعا من الشهادات الجامعية عبر أجهزتهم المتنقلة دون استخدام الورق.وسوف تطبق الوزارة هذه الخدمة على 24 جامعة سيبرانية أخرى بحيث يمكن لحوالي 450 ألف شخص، بمن في ذلك 120 ألف طالب و330 ألف خريج، الاستفادة من الخدمة.