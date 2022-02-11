الحكومة الكورية تبحث التخفيف من إجراءات التباعد الاجتماعي

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صرحت الحكومة الكورية بأنها تخطط لتعليق نظام التأكد من رموز الاستجابة السريعة التي تُستخدم في كتابة قائمة الزوار.وقد سبق لرئيسة هيئة المراقبة على الأمراض "جونغ اون كيونغ" أن صرحت بأن الهيئة تدرس تعليق الكتابة الإلكترونية لأسماء الزوار بشكل مؤقت ارتباطا بإجراءات التحقق الوبائي، لكنها أكدت ضرورة الاستمرار في استخدام الرموز لإثبات تلقي اللقاحات.الجدير بالذكر أن قائمة أسماء الزوار بما في ذلك رموز الاستجابة السريعة والمكالمات الهاتفية تستهدف التأكد من السلامة وقد ظلت تُسخدم في متابعة حركات المتصلين بالمصابين بفيروس كورونا، وقد أثار الاستمرار في استخدامها جدلا نتيجة للتحول إلى التسجيل الذاتي من التحقق الوبائي.وبالتالي من المرجح أن يتم تخفيف بعض إجراءات التباعد الاجتماعي القائمة التي ستستمر حتى يوم 20 من هذا الشهر.وقال "كيم بو كيوم" رئيس الوزراء إن حكومته لا تتجاهل معاناة أصحاب المشروعات الصغيرة والذاتية، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة تخفيف تلك الإجراءات.