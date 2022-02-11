كوريا الشمالية تصدر عملات ذهبية وفضية احتفالا بعيد ميلاد زعيمها السابق

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أصدر النظام الكوري الشمالي عملات تذكارية ذهبية وفضية احتفالا بعيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل" الذي يصادف يوم الغد.وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم إنه تم إصدار عملات تذكارية احتفالا بمرور 80 عاما على ميلاد الزعيم كيم جونغ إيل مشيرة إلى أن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى أصدرت أمرا يتعلق بذلك يوم 10 من هذا الشهر.وكُتبت على الوجه الأمامي للعملات التذكارية عبارة "الذكرى السنوية الثمانون لميلاد الزعيم العظيم كيم جونغ إيل"، مع صورته، بينما تظهر على الوجه الخلفي صورة بيته في قرية "ميل يونغ" في جبل بيك دو الكوري الشمالي.وعلى الرغم من أن كيم كان قد ولد في مدينة خاباروفسك الروسية، إلا أن النظام الكوري الشمالي يدعي أنه ولد في منطقة "ميل يونغ".كما نشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الكورية الشمالية تقريرا عن إصدار العملات التذكارية أبرزت فيه معنى الذكرى الثمانين لميلاد كيم الذي يمثل أهم الأعياد الوطنية هناك.