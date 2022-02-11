توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في رعاية الحيوانات الأليفة في كوريا

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تلقى تقنية رعاية الحيوانات الأليفة باستخدام الذكاء الاصطناعي رواجا كبيرا في كوريا هذه الأيام.يجيء ذلك فيما تجاوز عدد الأسر الكورية التي تربي حيونات أليفة 3 ملايين أسرة، ويزيد عدد تلك الأسر باضطراد مع زيادة عدد الأسر المكونة من شخص واحد وأيضا زيادة عدد كبار السن، وهو ما أدى إلى نمو متواصل وكبير في سوق رعاية الحيوانات الأليفة.وتقول التقارير إن عدد الحيوانات الأليفة المفقودة أو المتروكة في كوريا يبلغ سنويا حوالي 130 ألفا، ورغم أن نظام تسجيل الحيوانات يتم تنفيذه في كوريا منذ ثماني سنوات، إلا أن نسبة التسجيل لا تبلغ سوى 40% بسبب العبء المتمثل في ضرورة غرس أجهزة تحديد الهوية في أجسام تلك الحيوانات.ويقول الخبراء إنه يمكن حل هذه المشكلة باستخدام تطبيق بتقنية الذكاء الاصطناعي يمكنه قراءة تجاعيد أنوف الحيوانات. وتعتمد هذه التقنية على حقيقة وجود اختلاف في تجاعيد الأنف فيما بين الحيوانات، تماما مثل الاختلافات بين بصمات أصابع الإنسان، وبدقة تصل إلى حوالي 98%.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي رعاية صحة الحيوانات الأليفة، حيث يمكن بعد مرور 10 ثوان فقط على التقاط صور لأعينها الكشف عن وجود أي مؤشرات غريبة، كما يمكن من خلاله التعرف على صحة الجلد والمفاصل من خلال التقاط صورة فوتوغرافية واحدة فقط.وتقول "هو اون آه" رئيسة إحدى الشركات المطورة لمنصة لرعاية صحة الحيوانات الأليفة إنها تسعى حاليا إلى تطوير تطبيق يسمح بالتحقق من الحالة الصحية الداخلية للحيوانات الأليفة من خلال قياس معدل ضربات القلب ومعدل التنفس باستخدام جهاز يمكن ارتداؤه، حيث إن رعاية الحيوانات الأليفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي صارت محرك نمو جديدا.وقد أوصى الاتحاد الكوري للتجارة الدولية بتقديم الدعم لعملية تصدير التقنيات الكورية لرعاية الحيوانات الأليفة، خاصة في مجال إرشادات إصدار الشهادات الخاصة بكل بلد وتكاليف تلك الشهادات.