50 مواطنا كوريا يعتزمون البقاء في أوكرانيا رغم دعوة الحكومة للمغادرة

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أعرب حوالي 50 مواطنا كوريا جنوبيا عن نيتهم البقاء في أوكرانيا على الرغم من المخاوف المتزايدة من أن روسيا توشك على القيام بغزو عسكري هناك.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء، موضحة أنها بصدد وضع إجراءات السلامة لهم، بما في ذلك تأمين ملاجئ، مع استمرار محاولة إقناعهم بمغادرة البلاد على الفور. وتقدر الوزارة أنه حتى يوم الثلاثاء، كان هناك 197 مواطنا كوريا جنوبيا في أوكرانيا، من بينهم 80 عاملا لحسابهم الخاص و60 يعملون كمبشرين.وتتوقع الوزارة أن ينخفض العدد إلى 170 بحلول اليوم الأربعاء. وقد منعت الحكومة الكوريين مواطنيها من السفر إلى جميع أنحاء أوكرانيا يوم الأحد، بناء على التحذير من السفر من المستوى 4 الذي ينص على حظر السفر وإجلاء الكوريين الجنوبيين في المنطقة المعنية.وتقدم سفارة كوريا الجنوبية في أوكرانيا خدمة النقل بالحافلات من الثلاثاء إلى الجمعة لمساعدة الكوريين على مغادرة البلاد عبر الطرق البرية، حيث تنطلق الحافلة من العاصمة كييف متوجهة إلى مدينة لفيف الغربية مرة واحدة يوميا لنقل الركاب إلى الدول المجاورة مثل بولندا ورومانيا.