منشق كوري شمالي يقيم دعوى قضائية بشأن قانون مكافحة المنشورات

قدم منشق كوري شمالي تحول إلى ناشط سياسي في كوريا الجنوبية، دعوى قضائية إلى محكمة سيول، طلب فيها النظر في دستورية القانون الذي يحظر إرسال المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود.وأكد "بارك سانغ هاك" مدير مجموعة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة"، من خلال محاميه "لي هون" الدعوى المقدمة إلى محكمة منطقة سيول المركزية. وإذا قبلت المحكمة هذه الدعوى، فسوف تطلب من المحكمة الدستورية تحديد ما إذا كان قانون منع المنشورات يتوافق مع الدستور أم لا.ووفقا للمحامي "لي"، اتخذ بارك هذا الإجراء للدفاع عن الهوية الحقيقية لجمهورية كوريا واستقلالها واستعادة كرامتها، التي يعتقد أنها تضررت بسبب القانون المثير للجدل، حيث يحظر قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، إرسال منشورات دعائية إلى الجانب الكوري الشمالي، كما ينص على تنفيذ عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام أو غرامة قصوى قدرها 30 مليون وون على المخالفين.وقد وُجهت إلى بارك الشهر الماضي اتهامات بانتهاك القانون بإرسال بالونات تحمل منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية في المناطق الحدودية.