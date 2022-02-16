آسيانا تحقق 456 مليار وون أرباحا في عام 2021

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ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة آسيانا الكورية للخطوط الجوية لتسجل فائضا في عام 2021، على الرغم من الانخفاض العام في الطلب على السفر.وأعلنت الشركة، التي تعد ثاني أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، أن مبيعاتها بلغت أكثر من 4,1 تريليون وون العام الماضي، وسجلت أرباحها التشغيلية 456,5 مليار وون، وخسارة صافية بلغت 279 مليار وون. وتقدر الشركة أن أعمال الشحن القوية لديها ساهمت في هذا الفائض.وقد وصلت قيمة مبيعاتها من أعمال الشحن الجوي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 3,1 تريليون وون العام الماضي، بزيادة نسبتها 47% مقارنة بالعام السابق.وقالت آسيانا إنها جددت خمس طائرات ركاب أخرى العام الماضي لتعزيز قدرات الشحن.وفي حين انخفض الطلب على سفر الركاب للرحلات الدولية، ارتفع الطلب على السفر الداخلي العام الماضي، وبالتالي ارتفعت مبيعات الرحلات الجوية المحلية بنسبة 21% مقارنة بعام 2020.