الدولية روسيا تجري مناورات عسكرية في المياه البحرية القريبة من اليابان

قال تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليابانية اليوم الأربعاء إن روسيا أجرت مناورات عسكرية في مياه البحر القريبة من اليابان، وسط زيادة القلق من احتمال هجوم روسيا على أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى ما صرح به وزير الدفاع الياباني "نوبو كيشي" خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء من أنه تم رصد 24 قطعة بحرية عسكرية تابعة للقوات البحرية الروسية تمارس أنشطتها في البحر الشرقي وجنوب بحر أوخوتسك منذ بداية شهر فبراير الجاري.

وأضاف التقرير أنه تم رصد تلك القطع البحرية الروسية، بما في ذلك مدمرات وفرقاطات وغواصات، باستخدام فرقاطات وطائرات دورية من طراز "بي 3 سي" التابعة للقوات البحرية اليابانية.

وكانت روسيا قد كشفت عن خطتها يوم العشرين من شهر يناير الماضي لإجراء سلسلة من التدريبات العسكرية في شهري يناير وفبراير في البحر المتوسط وبحر أوخوتسك وشمال شرق المحيط الأطلنطي والمحيط الهادئ، بمشاركة أكثر من 140 قطعة بحرية عسكرية.