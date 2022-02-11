كوريا تسعى للمشاركة في مشروع الدبابات في النرويج

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أجرى وزير الدفاع الكوري "صوه أوك" محادثات أمس الثلاثاء في أوسلو مع نظيره النرويجي "أود روجر إينوكسن".وخلال اللقاء، قدم الوزير الكوري "صوه" شرحا لنظيره النرويجي "إينوكسن" حول نطاق التفوق لدبابات "كيه-2" الكورية التي تتنافس الآن للحصول على صفقة لبيعها للنرويج.وشدد الوزير الكوري على أن مشاركة الدبابات "كيه-2" الكورية في مشروع الدبابات النرويجية ستلعب دورا في تعزيز القوة الدفاعية للنرويج، وسوف تكون نقطة انطلاق جديدة للتعاون الدفاعي على المديين المتوسط والطويل بين كوريا الجنوبية والنرويج.ومن جانبه قال الوزير النرويجي "إينوكسن" إنه جرب بنفسه ركوب دبابات "كيه-2" الكورية في أثناء زيارته لموقع تقييم محلي، حيث تمكن من الشعور بامتياز تلك الدبابات بشكل مباشر.وأعرب عن أمله في تنمية التعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات الدفاع والصناعة الدفاعية، كما قدم شرحا حول الأوضاع الأمنية في شمال أوربا ومستقبلها، بما في ذلك أزمة أوكرانيا.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، التقى الوزير الكوري "صوه" مع وزير الخارجية النرويجي "أنيكين هويتفيلد"، حيث تبادل معه الآراء حول الأوضاع الأمنية الراهنة في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال أوربا.