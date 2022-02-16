سيول وواشنطن تبحثان زيارة بايدن المحتملة إلى كوريا أواخر مايو

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تناقش سلطات الشؤون الخارجية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام.ووفقا لمصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء، يدرس البلدان إمكانية تحقيق زيارة بايدن إلى كوريا الجنوبية خلال رحلته المتوقعة إلى اليابان في أواخر مايو، حيث يحضر القمة الأمنية الرباعية.وقالت وسائل إعلام يابانية في وقت سابق إن بايدن قد قبل دعوة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لزيارة اليابان من أجل الاجتماع مع نظرائه في التكتل الإقليمي الأمني "كواد"، الذي يهدف إبقاء الصين تحت السيطرة، والذي يتكون من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.وإذا تمت هذه الزيارة، فسوف تكون الأولى التي يقوم بها بايدن إلى البلدين الحليفين الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ منذ توليه مهام منصبه في يناير من العام الماضي.وبعد الانتهاء من جدول زيارة بايدن لليابان، من المرجح أيضا أن يتم تأكيد جدول قمته مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، حيث من المقرر أن ينهي الرئيس الحالي "مون جيه إين" فترته الرئاسية التي استمرت خمس سنوات يوم 10 مايو.