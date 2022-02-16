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الرياضة

متزلجتان كوريتان ضمن العشرة الأوائل في أولمبياد بكين

Write: 2022-02-16 12:01:42

متزلجتان كوريتان ضمن العشرة الأوائل في أولمبياد بكين

Photo : YONHAP News

احتلت المتزلجة الفنية الكورية الجنوبية "يو يونغ" المركز السادس في البرنامج الفردي القصير للسيدات خلال أولمبياد بكين مساء أمس الثلاثاء، حيث حققت ما مجموعه 70,34 نقطة، بما في ذلك النتيجة الفنية البالغة 36,8 نقطة، وتقييم مكونات البرنامج بـ33,54 نقطة، في المنافسات التي أجريت في ملعب "كابيتال إندور" في العاصمة الصينية بكين.

كما أنهت زميلتها الكورية الجنوبية "كيم ييه إيم" ضمن المراكز العشرة الأولى برصيد 67,78 نقطة، محتلة المركز التاسع.

ومن بين 30 رياضيا يتنافسون في البرنامج القصير، سيتنافس أفضل 25 متزلجا في الجزء التالي المقرر له يوم الغد الخميس.

وقد حصلت "كاميلا فالييفا" من اللجنة الأولمبية الروسية، التي كانت في قلب الجدل الدائر حول المنشطات، على أعلى نقاط بين جميع المتنافسين برصيد 82,16 نقطة، بينما احتلت "آنا شيرباكوفا" من اللجنة الأولمبية الروسية أيضا، المركز الثاني برصيد 80,2 نقطة، وتلتها اليابانية "كاوري ساكاموتو" بـ79,84 نقطة، ثم الروسية "ألكسندرا تروسوفا" بـ74,6 نقطة، و"اكابا هيغوتشي" اليابانية برصيد 73,51 نقطة.
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