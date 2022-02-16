كوريا تضيف مليونا و130 ألف وظيفة في يناير في أكبر نمو منذ 22 عاما

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سجلت كوريا الجنوبية الشهر الماضي أكبر نمو للوظائف منذ ما يقرب من 22 عاما.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد العاملين في البلاد 26 مليونا و950 ألفا في شهر يناير، بزيادة مقدارها مليون و130 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويمثل هذا أكبر زيادة على أساس سنوي في إحصاء الوظائف الشهرية منذ مارس من عام 2000، عندما تمت إضافة مليون و210 آلاف وظيفة مع تعافي البلاد من الأزمة المالية الآسيوية حينذاك.وأرجعت "كونغ مي سوك" المسؤولة الكبيرة في هيئة الإحصاءات ذلك النمو الكبير جزئيا إلى التأثير الأساسي من شهر يناير من العام الماضي، عندما فقدت البلاد 982 ألف وظيفة مقارنة بالعام الأسبق في أعقاب تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي وسط جائحة كورونا.ومع ذلك، فإن الصادرات القوية، فضلا عن التغييرات في الهياكل الصناعية، بما في ذلك صناعات التقنيات الافتراضية والرقمنة، قد ساعدت أيضا في خلق فرص عمل.وقد ارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 2,2% على أساس سنوي، ليصل إلى 59,6% في يناير. وانخفض معدل البطالة بمقدار 1,6% على أساس سنوي ليصل إلى 4,1%، مع انخفاض إجمالي عدد العاطلين عن العمل بمقدار 427 ألفا، ليصل إلى مليون و140 ألفا.