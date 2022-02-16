كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى الثمانين على ميلاد كيم جونغ إيل

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حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حدثا بمناسبة الذكرى الثمانين على ميلاد والده الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنه تم عقد تجمع أمام تمثال كيم جونغ إيل في مدينة "سام جي يون" الشمالية الغربية بالقرب من جبل بيكدو في اليوم السابق.وأوضح التقرير أن كيم وضع سلة من الزهور أمام التمثال وقدم احترامه للزعيم الراحل، دون تحديد ما إذا كان قد أصدر رسالة خلال ذلك الحدث، الذي حضره أيضا كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم "تشيه ريونغ هيه" رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، و"جو يونغ وان" سكرتير الشؤون التنظيمية للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، و"كيم توك هون" رئيس الوزراء، وكذلك أخت الزعيم الشمالي "كيم يو جونغ".وقد قدم "ري إيل هوان" عضو المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية تقريرا خلال الاجتماع دعا فيه إلى استمرار تحقيق رؤية الزعيم السابق الراحل في "ثورة الاعتماد على الذات".