كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان إجراءات إعادة كوريا الشمالية للحوار

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صرح السفير الكوري الجنوبي لدى الولايات المتحدة بأن سيول وواشنطن تراجعان حاليا بعض الإجراءات لإعادة كوريا الشمالية إلى الحوار وكسر الجمود الذي طال أمده في مفاوضات نزع السلاح النووي.وأدلى السفير الكوري الجنوبي لدى الولايات المتحدة "لي سو هيوك" بهذا التصريح أمس الثلاثاء خلال لقاء مع الصحفيين في واشنطن، حيث قال أيضا إنه كان تقدم ضئيل منذ أن لم يتم الرد على عرض واشنطن الأخير بإجراء محادثات مع بيونغ يانغ، مما دفع الولايات المتحدة إلى انتظار الرد.وعبّر السفير عن "مخاوفه العميقة" إزاء سلسلة تجارب إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية منذ يناير، وحث بيونغ يانغ على الامتناع عن إجراء المزيد الأعمال التي تؤدي إلى زيادة التوتر، ودعاها إلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية.ووفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية في سيول، قدمت كوريا الجنوبية عدة مقترحات بشأن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية خلال اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الذي عقد في هاواي يوم السبت الماضي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تلقت تلك المقترحات باهتمام كبير.