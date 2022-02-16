إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 90 ألفا

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قفز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بأكثر من 30 ألفا ليتجاوز مستوى 90 ألف إصابة، وسط الانتشار السريع للمتحور الجديد أوميكرون شديد العدوى.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الأربعاء إنه تم اكتشاف 90 ألفا و443 حالة طوال اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى مليون و552 ألفا و851 حالة.وكانت جميع الحالات الأخيرة محلية المصدر، باستثناء 162 حالة واردة من الخارج.وزاد إجمالي عدد الإصابات بحوالي 33 ألفا و268 حالة مقارنة بأول من أمس، كما تضاعف تقريبا من حوالي 49 ألفا في الأسبوع الماضي.وعلى الرغم من المخاوف من أن الانتشار المتسارع للمتحور أوميكرون قد يرفع عدد الحالات الحرجة والوفيات اليومية إلى ما كان عليه خلال فترة انتشار المتحور دلتا سابقا، إلا أن الحالات الحرجة ظلت دون تغيير تقريبا أمس عند 313 مقارنة بـ314 أول من أمس.كما انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس من 61 إلى 39 خلال نفس الفترة الزمنية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى سبعة آلاف 202، وانخفض معدل الوفيات إلى 0,46%.