سيول وطهران تبحثان إعادة الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا

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عقدت كوريا الجنوبية وإيران مباحثات على مستوى العمل حول إعادة الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، استعدادا للتقدم الذي سيتم إحرازه في المفاوضات بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة.وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء إن المباحثات بين البلدين قد تم عقدها في سيول خلال اليومين الماضيين بحضور عدد من المسؤولين الإيرانيين من البنك المركزي ووزارة النفط والشركة الوطنية للنفط.وأضافت الوزارة أن الجانبين الكوري والإيراني أشادا بالجهود التي بذلها البلدان لمواصلة التجارة الإنسانية رغم العقوبات المفروضة على إيران.وأعرب الجانب الكوري عن أمله في التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.ومن جانبه، شدد الجانب الإيراني على ضرورة حل قضية الأموال الإيرانية المجمدة في أسرع وقت ممكن.كما بحث الجانبان القضايا المتعلقة بتجارة النفط الخام والمنتجات النفطية بينهما بعد أن يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران.وكانت كوريا وإيران قد عقدتا مباحثات على مستوى نائب وزير الخارجية يوم السادس من شهر يناير الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، اتفقتا فيها على عقد مباحثات على مستوى العمل حول القضايا العالقة بين البلدين.