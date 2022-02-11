المنتجات الغذائية الكورية تحظي بإقبال كبير في معرض الخليح للأغذية

Photo : KBS News

افتتحت يوم الأحد الماضي في مركز دبي التجاري العالمي الدورة السابعة والعشرون لمعرض الخليج للأغذية بمشاركة أكثر من 4 آلاف شركة من 120 دولة، من بينها كوريا الجنوبية، وسيستمر انعقادها لمدة خمسة أيام.ويحظى جناح كوريا الجنوبية بإقبال كبير من زوار المعرض حيث تم عرض أنواع مختلفة من المنتجات الغذائية، منها الجنسينغ والراميون والكيمتشي.وقال زائر إماراتي للجناح الكوري إن معجون الفلفل الأحمر الكوري "كوتشوجانغ" يتناسب مع الأطعمة من مختلف الجنسيات، بينما تقول زائرة هندية إنه أفضل حدث لكسب أفكار جديدة مفيدة لمشروعاتها للمطاعم.وتماشيا مع تمتع الأطعمة الكورية بشعبية كبيرة في الإمارات العربية المتحدة، زاد حجم صادرات كوريا من منتجات الجنسينغ والراميون والشاي.وقال رئيس رئيس شركة إماراتية للأغذية إن الشاي الكوري يتميز بجودة عالية ويتناسب مع الذين يهتمون بالصحة.ومن جانبه أكد رئيس مكتب فرع دبي للمؤسسة الكورية لتجارة الثروة السمكية والزراعية والأغذية "كيم هيوك"، على أن الفواكه الطازجة الكورية، مثل الفراولة والعنب والكمثرى، قد بدأت تحظى بإقبال كبير في الشرق الأوسط، وأن المؤسسة تبذل جهودا لتصدير المزيد منها.ويذكر أن حجم صادرات المنتجات الغذائية الكورية إلى الشرق الأوسط يبلغ حوالي 300 مليون دولار.