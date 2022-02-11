السياسية لجنة الانتخابات الوطنية توزع 46.5 مليار وون على خمسة أحزاب سياسية

وزعت لجنة الانتخابات الوطنية أمس الأربعاء دعما انتخابيا قيمته حوالي 46.5 مليار وون على خمسة أحزاب سياسية، قبل الانتخابات الرئاسية العشرين.



وحصل الحزب الديمقراطي الحاكم على أكبر حصة وقدرها 22.4 مليار وون، بينما حصل حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي على 19.4 مليار وون.



وحصل حزب العدالة التقدمي على 3.1 مليار وون، وحزب الشعب على 1.4 مليار وون، وحزب الدخل الأساسي على 35 مليون وون.



ويتم تحديد قيمة الدعم الانتخابي بناء على عدد المقاعد البرلمانية للحزب.



يُذكر أن لجنة الانتخابات توزع ذلك الدعم على الأحزاب السياسية على أساس ربع سنوي، وفقا لقانون التمويل السياسي. ويتم دفع إعانات الحملات الانتخابية للأحزاب التي لديها مرشحون للانتخابات.