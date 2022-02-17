الرئيس مون يستضيف المستثمرين الأجانب في المكتب الرئاسي اليوم الخميس

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من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" اجتماعا مع المستثمرين الأجانب اليوم الخميس، وهو ثاني اجتماع من نوعه بعد اجتماعه الأول بهم في مارس 2019.وقد تمت دعوة 24 شركة أجنبية، من بينها شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، إلى المكتب الرئاسي الكوري، بالإضافة إلى مسؤولين من اتحاد الشركات الأجنبية الكورية، والوكالة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار "كوترا"، وغرف التجارة من مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والصين، وغرف التجارة الأوربية.وخلال الاجتماع، من المتوقع أن يعرب "مون" عن امتنانه للمستثمرين الأجانب، بعد تسجيل استثمارات أجنبية قياسية في كوريا في العام الماضي، على الرغم من تزايد الشكوك الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا التي طال أمدها، كما سيطلب الرئيس استمرار هذه الاستثمارات.وسوف يُطلع وزير التجارة "مون سونغ ووك" المشاركين على مجالات الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية في عام 2021 والسياسات المستقبلية في هذا المجال. وستتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب لإبلاغ الوزير الكوري بمشاكلهم.