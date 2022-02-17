الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى المشاركة الدبلوماسية الجادة

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حثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" كوريا الشمالية على العودة إلى المشاركة الدبلوماسية الجادة والمستدامة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن "شيرمان" وجهت تلك الدعوة في اليوم السابق خلال محادثاتها الهاتفية مع نائب وزير الخارجية الياباني "تاكيو موري".وقالت الوزارة إن المسؤوليْن أكدا من جديد أهمية استمرار التعاون بين بلديهما لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية.وأكدت "شيرمان" على أن الولايات المتحدة مستعدة للالتقاء بكوريا الشمالية دون شروط مسبقة، داعية بيونغ يانغ إلى العودة إلى الدبلوماسية الجادة والمستمرة.وأضافت الوزارة أن شيرمان شددت أيضا على أن التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية له أهمية قصوى عند معالجة قضايا كوريا الشمالية، وكذلك الأولويات المشتركة الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.