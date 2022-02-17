المخرج هونغ سانغ سو يفوز بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين

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فاز المخرج الكوري الجنوبي "هونغ سانغ سو" بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان برلين السينمائي الدولي، عن فيلمه الأخير "فيلم الروائية".وحصل "هونغ" على جائزة الدب الفضي الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان برلين الثاني والسبعين أمس الأربعاء، عن الفيلم السابع والعشرين له.الجدير بالذكر أن جائزة الدب الفضي الكبرى التي تمنحها لجنة التحكيم في المهرجان، تعد الوصيفة لجائزة الدب الذهبي وهي ثاني أرقى جائزة في المهرجان.وتعد هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يفوز فيها "هونغ" بجائزة الدب الفضي في المهرجان، بعد تكريمه كأفضل مخرج عن فيلم "المرأة التي هربت" في عام 2020، وجائزة أفضل سيناريو عن فيلم "المقدمة" في العام الماضي.وتدور أحداث "فيلم الروائية" من بطولة الممثلة "كيم مين هي" حول روائية تلتقي بمخرج سينمائي وممثلة في أثناء رحلتها لرؤية صديق قديم.