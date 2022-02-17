مقرر حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يلتقي بمسؤولين في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

عقد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين أمس الأربعاء.ووفقا لوزارة التوحيد في سيول، عقد "توماس أوجيا كوينتانا" اجتماعا مع نائب وزير التوحيد "تشيه يونغ جون" لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بالإضافة إلى بعض القضايا الإنسانية الأخرى، مثل لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية.وخلال الاجتماع، حث نائب الوزير الكوري الجنوبي بيونغ يانغ على الاستجابة لدعوات الحوار، لحل القضايا الإنسانية بسرعة.كما التقى مقرر الأمم المتحدة بمدير مكتب التعاون الإنساني بالوزارة، حيث تبادلا الآراء حول سبل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وعقد "كوينتانا" اجتماعا مع النائب الثاني لوزير الخارجية "تشيه جونغ مون" لمناقشة سبل التعاون مع المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.والتقى "كوينتانا" أمس الأربعاء أيضا بالسفير البريطاني في سيول "كولين كروكس".وسوف يظل خبير الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية حتى يوم الأربعاء القادم لجمع البيانات اللازمة لتقريره الذي سيقدمه إلى الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.