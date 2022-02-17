الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا يتوقع قرب نهاية جائحة كورونا

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توقع "ستيفان بانسيل" الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية موديرنا قرب انتهاء جائحة كورونا.وقال "بانسيل" خلال مقابلة على قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أمس الأربعاء عندما سئل عما إذا كانت الجائحة في مراحلها النهائية، إن ذلك السيناريو "يبدو معقولا"، معربا عن اعتقاده بأن هناك فرصةً بنسبة 80% تقريبا لأن يصبح الفيروس "أقل ضراوة" مع استمرار تحوره.وأضاف أن هناك فرصة بنسبة 20% أيضا أن تشتد ضراوة الفيروس مقارنة بالسلالة "أوميكرون" مع الطفرة التالية. وأوضح أنه في حين أنه من حسن الحظ أن السلالة "أوميكرون" شهدت تراجعا في ضراوة الفيروس، إلا انه لا يزال الآلاف من الناس يموتون كل يوم في جميع أنحاء العالم.وتوقع "بانسيل" أن يظل الفيروس مع البشر إلى الأبد، على غرار فيروس الإنفلونزا، وبالتالي سيتعين على الناس التعايش معه.