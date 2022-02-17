استدعاء أكثر من 38 ألف سيارة في كوريا بسبب خلل في أجزائها

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قالت الحكومة الكورية اليوم الخميس إن أربع شركات لصناعة السيارات سوف تستدعي أكثر من 38 ألف مركبة بسبب بعض الأجزاء والمكونات المعيبة.وأوضحت وزارة النقل في بيان أصدرته اليوم أن شركة "تسلا كوريا" وثلاث شركات أخرى سوف تستدعي مجتمعة 38 ألفا و246 وحدة تشكل 14 طرازا من السيارات، بسبب مشكلة في أجزاء تلك المركبات.وسوف تستدعي شركة "تسلا" أكثر من 33 ألف وحدة من الطراز "موديل 3" و"موديل واي" بسبب خطأ برمجي قد يمنع تنشيط الجرس الذي ينبه الركاب إلى ربط أحزمة الأمان، بينما سيتم استدعاء حوالي 200 وحدة بسبب مشكلة برمجية تؤثر على نظام إزالة الجليد.وسوف تصدر "تسلا" تحديثا برمجيا عن بُعد لإصلاح الخلل بدءا من يوم الجمعة.ومن ناحية أخرى، ستستدعي "أودي-فولكس فاغن كوريا" و"بوم هان موبيلتي" و"كي هُنغ موتورز" حوالي 5 آلاف وحدة بسبب خلل في نظام الاستشعار للركاب وغير ذلك من المكونات.