كوريا تضخ 56 تريليون وون استثمارات في تعزيز صناعة أشباه الموصلات

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من المتوقع أن تضخ كوريا الجنوبية مبلغ 56 تريليون وون، أي حوالي سبعة وأربعين مليار دولار، في صناعة أشباه الموصلات من أجل تعزيز سلاسل الإمدادات والحفاظ على التفوق في هذا المجال.وفي هذا السياق، ستعمل الحكومة الكورية على دعم جهود هذه الصناعة لتعظيم آثار استثماراتها من خلال تنمية حوالي ألف و200 من القوى العاملة سنويا عبر دورات تدريبية متخصصة في مجال أشباه الموصلات، إلى جانب إدارة قسم للدراسات العليا ذات الصلة.جاء ذلك في "حوار تفعيل الاستثمار في أشباه الموصلات" الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارية والطاقة أمس في فندق "لوتيه" بوسط العاصمة سيول بحضور عدد من ممثلي الشركات الرئيسية ذات الصلة.وقال الاتحاد الكوري لصناعة أشباه الموصلات خلال الحوار إنه سيتم ضخ حوالي 56 تريليونا و700 مليار وون خلال هذا العام حسب خطة استثمار الشركات الأعضاء في الاتحاد والتي يبلغ عددها حوالي 150 شركة، بزيادة نسبتها 10% بالمقارنة مع العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات 51 تريليونا و600 مليار وون.واقترحت الشركات التي حضرت الحوار على الحكومة الكورية مختلف الوسائل الرامية إلى رفع القدرات التنافسية في مجال القوى العاملة والاستثمار في المرافق والبحث والتطوير.ومن جانبه أوضح وزير الصناعة "مون صونغ اوك" تفاصيل الخطة الحكومية لدعم الاستثمار وتنمية الموارد البشرية في أشباه الموصلات.وتخطط الحكومة لدعم استثمارات الاستجابة الجريئة في مرافق البنية التحتية للمجمعات المتخصصة في أشباه الموصلات مثل الكهرباء والمياه وأحواض الاختبارات، كما قررت إزالة اللوائح التي تعيق الاستثمارات من خلال إنشاء جهاز دائم لدعم الاستثمارات في أشباه الموصلات تشارك فيه الوزارات ذات الصلة والحكومات المحلية.وعلاوة على ذلك، تخطط الحكومة لرعاية حوالي 700 طالب في الأقسام الجامعية ذات الصلة خلال هذا العام وإنشاء دورات تدريبية متخصصة لإنتاج حوالي ألف و200 متخصص سنويا بدءا من هذا العام.ومن أجل تنمية الموهوبين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في مجال تقنية أشباه الموصلات، سيتم إنشاء قسم للدراسات العليا في مجال أشباه الموصلات حسب التخصصات الرئيسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة الكهربائية والمواد وقطع الغيار والأجهزة المتقدمة والتعبئة والتغليف، من أجل دعمها بشكل مكثف على مدار أكثر من 10 سنوات.