استمرار إصابات كورونا اليومية في كوريا فوق 90 ألفا لليوم الثاني

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ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى يزيد عن 90 ألفا أمس، لليوم الثاني على التوالي.وصرح مركز التعامل مع الحجر الصحي اليوم بأن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة قد بلغ 93 ألفا و135 حالة، منها 93 ألفا و45 حالة محلية المصدر، و90 حالة واردة من الخارج.ومن بين الإصابات المحلية كانت هناك 28 ألفا و438 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و19 ألفا و678 في العاصمة سيول، و7 آلاف و235 حالة في مدينة إنتشون، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة الكبرى وحدها 55 ألفا و351 حالة، أي بنسبة 59.4% من إجمالي الإصابات بالأمس.وزاد عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 76 مقارنة مع أول من أمس ليصل إلى 389. يشار إلى أن هذا النوع من المرضى يظهر اتجاه في الزيادة هذه الأيام حيث ظل عددهم في مستوى يزيد عن 300 مريض لليوم الرابع على التوالي.أما عدد الوفيات فقد زاد بـ26 حالة وفاة خلال يوم واحد ليبلغ عدد الوفيات المتراكم 7 آلاف و238 وفاة، وبلغت معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا 0.44%.وبلغ عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج في منازلهم 314 ألفا و565 مريضا.