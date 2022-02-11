إطلاق سراح مشروط لأكثر من ألف سجين بمناسبة يوم حركة الاستقلال

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أصدرت وزارة العدل الكورية قرارا بإطلاق سراح مشروط لأكثر من ألف سجين، بالتوازي مع انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" داخل السجون.وصرحت وزارة العدل أمس بأنها قررت الإفراج المشروط لألف و31 شخصا من السجناء النموذجيين في الساعة العاشرة من صباح الغد الجمعة احتفالا بيوم حركة الاستقلال الذي سيصادف الأول من مارس القادم، كما قررت بشأن دفعة أخرى من الإفراج المشروط يوم 28 من هذا الشهر إلا أنها لم توضح حجم الإفراج.وأوضحت وزارة العدل أن الإفراج المشروط يستهدف تخفيف الكثافة في السجون بالتوازي مع انتشار المتحور "أوميكرون"، وأن القائمة تشمل الكثير من ضعفاء المناعة أمام الفيروسات، مثل المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن من بين السجناء النموذجيين الذين تنخفض لديهم مخاطر تكرار الجرائم.كما أوضحت أنها قررت إنشاء وتشغيل معسكر مؤقت في السجن الواقع في شرق سيول للتعامل مع الإصابات الجماعية بفيروس كورونا فيه.يشار إلى أن ذلك السجن شهد حالتي إصابة إضافيتين أمس ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المتراكمة فيه 414 حالة.