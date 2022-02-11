بقاء 153 مواطنا كوريا في أوكرانيا

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن 153 مواطنا كوريا لا يزالون موجودين في أوكرانيا، فيما قامت روسيا بسحب بعض قواتها من المناطق المتاخمة لأوكرانيا.وصرح مسؤول في الوزارة بأن عدد المواطنين الكوريين الذين ظلوا في أوكرانيا حتى يوم أمس الأربعاء بلغ 153، بمن في ذلك طاقم السفارة الكورية هناك بانخفاض قدره 44 بالمقارنة مع عددهم حتى يوم أول من أمس.وكان من بينهم حوالي 60 من أصحاب المشروعات الذاتية وحوالي 30 من المبشرين.وأضاف المسؤول أن أكثر من 40 كوريا سوف يغادرون أوكرانيا في غضون اليوم الخميس، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية أنشأت مكتبا مؤقتا في كل من مدينة "ليفيف" الأوكرانية ومدينة " بسيميزيل" البولندية المتاخمتين للحدود بين البلدين، لمساعدة المواطنين الكوريين القادمين من أوكرانيا على دخول بولندا.ويذكر أن وزارة الخارجية الكورية قد أصدرت حظرا على السفر إلى جميع أنحاء أوكرانيا يوم الأحد الماضي، وطلبت من المواطنين الكوريين هناك المغادرة على الفور.